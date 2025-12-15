Ponad 180 cudzoziemców nielegalnie przedostało się do Polski tunelem pod granicą z Białorusią. Część z nich już zatrzymano. Czy obecnie funkcjonująca bariera elektroniczna jest wystarczająca? Czy nowe porozumienie Polski i Ukrainy pozwoli w przyszłości lepiej zapobiegać i zwalczać m.in. akty sabotażu? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Marcin Kierwiński, minister spraw zagranicznych i administracji, Koalicja Obywatelska / Jakub Rutka / RMF24

Strażnicy graniczni zatrzymali dziewięciu kolejnych migrantów, którzy w zeszłym tygodniu przedostali się do Polski z Białorusi kilkudziesięciometrowej długości tunelem pod granicą. W sumie do naszego kraju wdarło się tym podkopem 180 osób. Od razu w ręce funkcjonariuszy wpadło ponad 130 osób. Na granicy polsko-białoruskiej wykryto dotąd łącznie 4 tunele podkopowe. Jaka może być skala procederu? Czy obecnie funkcjonująca bariera elektroniczna jest wystarczająca?

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie również pytań o nowe porozumienie Polski i Ukrainy ws. zwalczania przestępczości. Czy pozwoli w przyszłości lepiej zapobiegać i zwalczać m.in. akty sabotażu?

Marcina Kierwińskiego poprosimy także o komentarz do bieżących wydarzeń politycznych.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM

