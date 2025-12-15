W grudniowym sondażu CBOS większość Polaków pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Zdecydowanie gorzej wypadły parlamentarne instytucje - Sejm i Senat. Wyniki badania pokazują, że nastroje społeczne wobec najważniejszych organów państwa pozostają stabilne.

Karol Nawrocki / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News

Z najnowszego badania CBOS wynika, że 51 proc. respondentów dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. To wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z listopadem.

Negatywnie o pracy głowy państwa wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych (również wzrost o 1 punkt procentowy), a 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 2 punkty procentowe).

Sejm i Senat z przewagą ocen negatywnych

Znacznie gorzej wypadły oceny parlamentu. Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 34 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca. Negatywnie o izbie niższej wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt procentowy), a 15 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

W przypadku Senatu 36 proc. ankietowanych wyraziło pozytywną opinię (spadek o 2 punkty procentowe), a 37 proc. oceniło jego działalność negatywnie - bez zmian w stosunku do listopada. Brak zdania zadeklarowało 27 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe).

Oceny są stabilne

Autorzy badania podkreślają, że grudniowe wyniki nie przynoszą istotnych zmian w postrzeganiu najważniejszych instytucji politycznych. Odnotowane różnice mieszczą się w granicach błędu statystycznego, co świadczy o utrzymującej się stabilności opinii publicznej.