Dodatkowa kwota ponad 7,5 miliarda złotych trafiła dzisiaj do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o pieniądze z Funduszu Medycznego, które mają zmniejszyć zadłużenie szpitali.

Pieniądze z dodatkowej puli trafią do konkretnych szpitali do końca grudnia. / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Pieniądze z dodatkowej puli trafią do konkretnych szpitali do końca grudnia.

Te pieniądze muszą być wykorzystane w tym roku. To są pieniądze z Funduszu Medycznego, które będą przeznaczone głównie na leczenie najmłodszych. One będą przekazane najpierw do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie do szpitali jeszcze w tym roku - tak zapewnił dzisiaj dziennikarza RMF FM rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb.

Dodatkowe pieniądze mają zwiększyć szanse, że lecznice będą wykonywały zabiegi i badania zgodnie z planem.

W ostatni piątek informowaliśmy w RMF FM, że dyrektorzy szpitali powiatowych rozważają akcję protestacyjną.

Takie ostrzeżenie pojawiło się po ich ostatnim spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Tematem była trudna sytuacja finansowa lecznic i wciąż nierozliczone zabiegi i badania. Szefowie lecznic z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podkreślali w rozmowie z reporterem RMF FM, że dają przedstawicielom NFZ czas do początku nowego roku na przekazanie pieniędzy za świadczenia nielimitowane.

Czekamy na informacje dotyczące świadczeń limitowanych, o tym nie rozmawialiśmy. Boimy się, czy finansowo naszym szpitalom będzie dane przeżyć kolejny rok, a nam służyć pacjentom - komentował dyrektor Szpitala Powiatowego w mazowieckim Garwolinie Krzysztof Żochowski.

Równolegle resort zdrowia pracuje nad nowymi wycenami niektórych świadczeń szpitalnych tak, aby łatwiej lecznice mogły zaplanować budżet na kolejne miesiące.