Wielki poligon wojskowy ma powstać na Litwie tuż przy granicy z Polską - zdecydował rząd w Wilnie. Inwestycja w Kopciowie w Puszczy Augustowskiej ma objąć powierzchnię prawie 150 kilometrów kwadratowych. To miejsce to część tzw. przesmyku suwalskiego, kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa państw bałtyckich i Polski.

Litewski żołnierz, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Litwa planuje budowę dużego poligonu wojskowego w Kopciowie, blisko granicy z Polską.

Inwestycja ma zakończyć się do 2030 roku.

Decyzja wpisuje się w szerszy plan rozwoju Litewskiej Dywizji Narodowej.

W miejscowości Kopciowo w rejonie łoździejskim, nieopodal granicy z Polską, powstanie nowy poligon wojskowy - zdecydowała w poniedziałek litewska Rada Obrony Państwa pod przewodnictwem prezydenta Gitanasa Nausedy.

W ocenie Sił Zbrojnych Litwy, z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa, wybrany teren jest najodpowiedniejszą lokalizacją. Jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego, graniczącego z Polską i Białorusią - oświadczył na konferencji prasowej doradca prezydenta Litwy Deividas Matulionis.

Podkreślił, że "Litwa, Polska i NATO zwracają szczególną uwagę na obronę przesmyku suwalskiego, a utworzenie poligonu w Kopciowie zwiększy bezpieczeństwo w tej części kraju".

Na nowym poligonie mają się odbywać ćwiczenia i szkolenia wojskowe z udziałem nawet 3,5-4 tys. żołnierzy, czyli brygady. Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Teren planowanego poligonu ma być podzielony na dwie strefy funkcjonalne. Około dwie trzecie terenu byłoby przeznaczone do ćwiczeń manewrowych i taktycznych - w tej części nie byłoby strzelnic i nie odbywałyby się strzelania bojowe. Strefa strzelania bojowego byłaby skoncentrowana w zachodniej części poligonu, przy granicy z Polską.

Litewski resort obrony informuje, że poligon ma zostać utworzony do 2030 roku. Argumentuje też, że obiekt przyniesie korzyści dla okolicznych mieszkańców - rząd zainwestuje w infrastrukturę, stworzonych ma zostać 100 miejsc pracy, rozwinąć się też może sektor usług, czy gastronomii.

Rada Obrony Państwa w poniedziałek podjęła też decyzję o rozszerzeniu poligonu w Taurogach.

Resort obrony w komunikacie zaznacza, że "utworzenie nowego poligonu i rozbudowa już istniejącego są niezbędne do rozwoju Litewskiej Dywizji Narodowej" i że "jest to długoterminowa inwestycja w bezpieczeństwo każdego obywatela i zdolności obronne państwa".

Litewska Dywizja Narodowa ma powstać do 2030 roku.