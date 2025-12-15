"Liczba cyberataków wzrasta"

Krzysztof Gawkowski przekazał, że liczba cyberataków jest z roku na rok coraz większa. "Stają się one coraz bardziej niebezpieczne" - dodał.

"Wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa" - przekazał minister cyfryzacji.