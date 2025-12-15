"Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych" - poinformował w poniedziałek Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. "Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO" - dodał polityk. Sprawa została przekazana do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, które pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców.

Cyberprzestępcy zaatakowali Urząd Zamówień Publicznych - przekazał w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W wyniku ataku hakerzy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej.

"Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - przekazał wicepremier.

"Liczba cyberataków wzrasta"

Krzysztof Gawkowski przekazał, że liczba cyberataków jest z roku na rok coraz większa. "Stają się one coraz bardziej niebezpieczne" - dodał.

"Wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa" - przekazał minister cyfryzacji.

Gawkowski przypomniał, że działa już platforma cyber.gov.pl, na której dostępne są informacje m.in. o tym, jak chronić się przed zagrożeniami w sieci. Udostępniane są tam również "praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony" - przekazał polityk.