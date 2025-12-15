"Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych" - poinformował w poniedziałek Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. "Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO" - dodał polityk. Sprawa została przekazana do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, które pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Cyberprzestępcy zaatakowali Urząd Zamówień Publicznych - przekazał w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
W wyniku ataku hakerzy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej.
"Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - przekazał wicepremier.