Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek przy ulicy Hubala w Końskich. Strażacy zostali wezwani do zadymienia w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Po wejściu do środka odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny - przekazał st. kpt. Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.
Strażacy w Końskich otrzymali w poniedziałek po godz. 15:00 wezwanie do jednego z mieszkań, w którym zgłoszono zadymienie.
W środku odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny - przekazał st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Służby nie stwierdziły innych poszkodowanych w związku z tym zdarzeniem.