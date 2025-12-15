Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek przy ulicy Hubala w Końskich. Strażacy zostali wezwani do zadymienia w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym. Po wejściu do środka odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny - przekazał st. kpt. Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Strażacy w Końskich otrzymali w poniedziałek po godz. 15:00 wezwanie do jednego z mieszkań, w którym zgłoszono zadymienie.

W środku odnaleziono zwęglone ciało mężczyzny - przekazał st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Służby nie stwierdziły innych poszkodowanych w związku z tym zdarzeniem.



