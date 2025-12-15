Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w poniedziałek, że ukraińskie siły zbrojne uderzyły w rosyjski okręt podwodny w porcie w Noworosyjsku w Rosji - przekazała agencja Reutera. Maszyna miała zostać poważnie uszkodzona. W oświadczeniu dodano, że okręt wyłączono z eksploatacji po pierwszym tego rodzaju ataku dronów morskich Sea Baby.

Zdjęcie ilustracyjne/print screen - Youtube, @SecurityServiceUkraine / Kyrylo Chubotin/Ukrinform / PAP

Wideo youtube

Ukraińskie siły zbrojne wysadziły w poniedziałek rosyjski okręt podwodny klasy 636.3 "Warszawianka" - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w komunikacie na swojej stronie internetowej. Maszyna znajdowała się w porcie w Noworosyjsku w Rosji.

"Na pokładzie okrętu podwodnego znajdowały się cztery wyrzutnie pocisków manewrujących "Kalibr", które wróg wykorzystuje do ataków na terytorium Ukrainy" - można przeczytać w komunikacie SBU.

Zniszczenia maszyny wymuszają wyłączenie jej z użytku - podała strona ukraińska.



