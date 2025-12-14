Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przywróciło do obiegu publicznego Raport Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 - poinformowało BBN w komunikacie.

Raport dotyczy kontaktów Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską FSB w latach 2010-2014.

Dokument został pierwotnie opublikowany 29 listopada 2023 roku, a usunięty ze strony KPRM w styczniu 2024 roku.

Autorami raportu są m.in. Sławomir Cenckiewicz (obecny szef BBN), Andrzej Kowalski, Łukasz Cięgotura i inni członkowie komisji odwołani przez Sejm w listopadzie 2023 roku.

Jak poinformowało BBN, Raport Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 poświęcony Kontaktom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014 (studium przypadku) został opublikowany 29 listopada 2023 r.

"Niemal dwa lata od internetowej publikacji (29 listopada 2023 r.), a jednocześnie usunięcia ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w specjalnej zakładce »Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich« (w styczniu 2024 r.), publikujemy całość Raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 poświęconego Kontaktom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014 (studium przypadku)" - poinformowało BBN w komunikacie.

Wśród autorów raportu Sławomir Cenckiewicz

Autorami raportu są odwołani przez Sejm 29 listopada 2023 r. członkowie komisji: Sławomir Cenckiewicz (przewodniczący Komisji, obecnie szef BBN), Andrzej Kowalski (wiceprzewodniczący Komisji), Łukasz Cięgotura, Arkadiusz Puławski, Marek Szymaniak, Michał Wojnowski, Andrzej Zybertowicz i Przemysław Żurawski vel Grajewski.



Jak przekazało BBN, "źródłem podstawowym niniejszego raportu jest wersja opublikowana na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". "Raport publikowany obecnie na stronie internetowej BBN jest poprawioną kopią tego z 29 listopada 2023 r. Został jednak na nowo przeredagowany, poprawiony od strony językowej, nadano mu nową szatę graficzną i numerację stron" - poinformowano w komunikacie.



Według BBN, treść i ustalenia komisji zawarte w raporcie "mimo upływu dwóch lat od publikacji nie wymagają sprostowań".



"Poinformować należy natomiast, że śledztwo prowadzone od 2016 r. przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - 8. Wydział do spraw Wojskowych wobec byłego kierownictwa SKW o to, że zataiło »przed Prezesem Rady Ministrów pełny zakres podjętej współpracy [...] obejmujący szerszy zakres współpracy niż wnioskowane i udzielone wadliwe zgody, w sytuacji, kiedy największe zagrożenie dla obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP wynikało ze strony służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a cele FSB pozostawały w sprzeczności z celami Polski i NATO«, po nielegalnym przejęciu prokuratury przez rząd, zostało wiosną 2024 r. umorzone, a zarzuty wobec gen. bryg. Janusza Noska, gen. bryg. Piotra Pytla i płk. Krzysztofa Duszy wycofane" - przekazało BBN.



W komunikacie BBN dodano, że gen. Nosek w 2024 r. został doradcą sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a płk Dusza od grudnia 2023 r. pełni stanowisko zastępcy szefa SKW. "Z kolei osoby, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym nadzór nad służbami specjalnymi, a zdaniem Komisji nie powinno się im powierzać »zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa«, od dwóch lat ponownie są u steru władzy" - czytamy w komunikacie.

Uzasadnienie BBN

BBN wskazało, że 24 lipca 2024 r. koalicja rządowa przegłosowała ustawę o "uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022", zaś "wszelkie czynności prawne i działania podjęte przez Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 i jej członków uznaje się za nieważne".



"Tej kuriozalnej, z punktu widzenia prawa, ustawy nie podpisał Prezydent RP Andrzej Duda, a zatem publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy" - napisało BBN.

"Lex Tusk"

W 2023 r. rząd PiS powołał Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Przewodniczył jej Sławomir Cenckiewicz. Ustawa o powołaniu komisji zyskała w przestrzeni publicznej określenie "lex Tusk". 29 listopada 2023 r. w nowej kadencji Sejmu - komisja ogłosiła "raport cząstkowy" i przedstawiła rekomendacje, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa w związku z uznaniem w latach 2010-2014 r. rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa za służbę partnerską. W dniu ogłoszenia raportu Sejm odwołał wszystkich członków komisji, co wstrzymało jej działalność.



W lipcu 2024 r. parlament uchwalił ustawę likwidującą Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich; w sierpniu 2024 r. prezydent Andrzej Duda ją zawetował.