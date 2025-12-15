Nowe terapie dla pacjentów z osteoporozą i astmą są na ogłoszonej dzisiaj liście leków refundowanych. Wykaz wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Eksperci zwracają uwagę, że na liście jest też lek stosowany w drugiej linii leczenia raka płuca.

Lek ogłoszony na dzisiejszej liście refundacyjnej jest przeznaczony dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w drugiej linii leczenia, dla chorych, którzy w pierwszej linii otrzymali klasyczną chemioterapię. Jeżeli pacjent ma progresję choroby, choroba postępuje, pojawia się nowe zjawisko przerzutowe, ten pacjent ma możliwość otrzymania leku nowoczesnego, immunokompetentnego - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Aleksandra Wilk z Fundacji "To się leczy", dyrektor Sekcji Raka Płuca w Radzie Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

W terapiach onkologicznych na liście refundacyjnej od stycznia pojawią się:

epkorytamab - w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka),

brentuksymab vedotin - w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina,

tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) - w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc,

tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) - w leczeniu chorych z rakiem przełyku,

gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego,

erybulina - w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi.

Zmiany, które od stycznia obejmą refundację apteczną, dotyczą leków takich jak:

denosumab stosowany w osteoporozie;

adrenalina - w reakcjach anafilaktycznych;

trójtlenek arsenu - w ostrej białaczce promielocytowej;

omalizumab - w ciężkiej postaci astmy, przewlekłej pokrzywce spontanicznej;

eltrombopag - w leczeniu dzieci i dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną;

denosumab - w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym;

aflibercept - w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem, cukrzycowym obrzęku plamki żółtej.

Co z listami bezpłatnych leków?

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewniła dzisiaj, że resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci. Zaznaczyła jednocześnie, że ministerstwo przeanalizuje listy darmowych lekarstw pod kątem tego, jakie zmiany zaplanować, by nie przyniosły one strat dla pacjentów. Ta analiza jest zaplanowana na najbliższe tygodnie.

Jednocześnie resort zdrowia planuje kampanię, w której będzie apelował o racjonalne korzystanie z leków i niemagazynowanie preparatów.