Operator drona zatrzymany

Dzięki szybkiej akcji Żandarmerii Wojskowej udało się ustalić i zatrzymać operatora drona. Okazał się nim 22-letni obywatel Polski. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo lotnicze. Służby będą teraz wyjaśniać, dlaczego bezzałogowiec znalazł się nad terenem wojskowym.

Żandarmeria Wojskowa przypomina, że używanie dronów nad terenami i obiektami wojskowymi jest przestępstwem. Za takie działanie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się również Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Kolejny incydent z dronem

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie. 28 stycznia w Przasnyszu na Mazowszu również doszło do upadku drona na teren jednostki wojskowej. Wówczas był to dron-zabawka, który nie posiadał karty pamięci ani karty SIM.