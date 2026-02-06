Na teren 1. batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (woj. łódzkie) spadł dziś niewielki dron. Badający sprawę funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej szybko ustalili i zatrzymali operatora maszyny. Okazał się nim 22-letni obywatel Polski.

Do incydentu doszło na terenie 1. batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Niewielki dron, dostępny w zwykłej sprzedaży, spadł na teren jednostki po tym, jak zahaczył o drzewo. Żandarmeria Wojskowa natychmiast rozpoczęła czynności wyjaśniające na miejscu zdarzenia. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, upadek urządzenia nie wyrządził żadnych szkód.

Operator drona zatrzymany

Dzięki szybkiej akcji Żandarmerii Wojskowej udało się ustalić i zatrzymać operatora drona. Okazał się nim 22-letni obywatel Polski. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo lotnicze. Służby będą teraz wyjaśniać, dlaczego bezzałogowiec znalazł się nad terenem wojskowym. 

Żandarmeria Wojskowa przypomina, że używanie dronów nad terenami i obiektami wojskowymi jest przestępstwem. Za takie działanie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się również Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Kolejny incydent z dronem

To nie pierwszy tego typu przypadek w ostatnim czasie. 28 stycznia w Przasnyszu na Mazowszu również doszło do upadku drona na teren jednostki wojskowej. Wówczas był to dron-zabawka, który nie posiadał karty pamięci ani karty SIM.