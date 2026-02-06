Jastrzębska Spółka Węglowa uzgodniła ze stroną społeczną warunki porozumienia, które przewiduje czasowe zawieszenie części świadczeń pracowniczych. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w referendum wśród pracowników. Spółka prowadzi także rozmowy o pozyskaniu nowych środków finansowych.

JSW uzgodniła ze związkami zawodowymi projekt porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych.

Porozumienie przewiduje m.in. zawieszenie wypłaty 14. pensji za 2026 rok oraz przesunięcie wypłaty 14. pensji za 2025 rok na 2027 rok.

Zawieszone zostaną także wypłaty deputatu węglowego i ograniczone inne świadczenia.

Projekt porozumienia przewiduje zawieszenie stosowania niektórych postanowień zbiorowych oraz przepisów wewnętrznych dotyczących warunków zatrudnienia w JSW. W praktyce oznacza to czasowe wprowadzenie mniej korzystnych warunków dla pracowników. Najważniejsze zmiany to:

Wypłata nagrody barbórkowej i ekwiwalentu barbórkowego za lata 2025-2027 w ratach.

Ograniczenie innych świadczeń pracowniczych.

Referendum wśród załogi

Projekt porozumienia nie został jeszcze podpisany. Ostateczną decyzję podejmą pracownicy w referendum. Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane, zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku i potrwa do końca 2027 roku.

Referendum odbędzie się 12 lutego. Na razie nie wiadomo, na jakie dokładnie pytanie bądź pytania odpowiedzą pracownicy - ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Spółka nie informuje na razie, jaki scenariusz przewidziano w sytuacji, kiedy pracownicy nie poprą projektu porozumienia - dodała.

Działania finansowe spółki

Równolegle z negocjacjami dotyczącymi świadczeń, JSW prowadzi rozmowy o pozyskaniu nowych środków finansowych w wysokości do 2,9 mld zł. Spółka planuje także sprzedaż udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz innych niekluczowych aktywów, by poprawić swoją sytuację finansową.

Kryzys w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Po trzech kwartałach 2025 roku strata netto spółki wyniosła aż 2,9 mld zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 7 mld zł. Wynik EBITDA za ten okres to minus 1,4 mld zł.

W samym trzecim kwartale 2025 roku JSW zanotowała 2,3 mld zł przychodów, jednak strata brutto ze sprzedaży sięgnęła 524 mln zł, a strata netto - 794 mln zł. Zarząd podkreśla, że zawarcie porozumienia ze stroną społeczną jest kluczowe dla pozyskania finansowania z państwowych i prywatnych instytucji finansowych, bez którego spółka może nie przetrwać obecnego kryzysu.