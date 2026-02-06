Jastrzębska Spółka Węglowa uzgodniła ze stroną społeczną warunki porozumienia, które przewiduje czasowe zawieszenie części świadczeń pracowniczych. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w referendum wśród pracowników. Spółka prowadzi także rozmowy o pozyskaniu nowych środków finansowych.
- JSW uzgodniła ze związkami zawodowymi projekt porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych.
- Porozumienie przewiduje m.in. zawieszenie wypłaty 14. pensji za 2026 rok oraz przesunięcie wypłaty 14. pensji za 2025 rok na 2027 rok.
- Zawieszone zostaną także wypłaty deputatu węglowego i ograniczone inne świadczenia.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Projekt porozumienia przewiduje zawieszenie stosowania niektórych postanowień zbiorowych oraz przepisów wewnętrznych dotyczących warunków zatrudnienia w JSW. W praktyce oznacza to czasowe wprowadzenie mniej korzystnych warunków dla pracowników. Najważniejsze zmiany to:
- Zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 rok.
- Przesunięcie wypłaty 14. pensji za 2025 rok na 2027 rok.
- Wypłata nagrody barbórkowej i ekwiwalentu barbórkowego za lata 2025-2027 w ratach.
- Zawieszenie wypłaty deputatu węglowego.
- Ograniczenie innych świadczeń pracowniczych.
Projekt porozumienia nie został jeszcze podpisany. Ostateczną decyzję podejmą pracownicy w referendum. Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane, zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku i potrwa do końca 2027 roku.
Referendum odbędzie się 12 lutego. Na razie nie wiadomo, na jakie dokładnie pytanie bądź pytania odpowiedzą pracownicy - ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Spółka nie informuje na razie, jaki scenariusz przewidziano w sytuacji, kiedy pracownicy nie poprą projektu porozumienia - dodała.
Równolegle z negocjacjami dotyczącymi świadczeń, JSW prowadzi rozmowy o pozyskaniu nowych środków finansowych w wysokości do 2,9 mld zł. Spółka planuje także sprzedaż udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz innych niekluczowych aktywów, by poprawić swoją sytuację finansową.
Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Po trzech kwartałach 2025 roku strata netto spółki wyniosła aż 2,9 mld zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 7 mld zł. Wynik EBITDA za ten okres to minus 1,4 mld zł.
W samym trzecim kwartale 2025 roku JSW zanotowała 2,3 mld zł przychodów, jednak strata brutto ze sprzedaży sięgnęła 524 mln zł, a strata netto - 794 mln zł. Zarząd podkreśla, że zawarcie porozumienia ze stroną społeczną jest kluczowe dla pozyskania finansowania z państwowych i prywatnych instytucji finansowych, bez którego spółka może nie przetrwać obecnego kryzysu.