W nocy na stacji benzynowej w Jaworze (woj. dolnośląskie) doszło do groźnej sytuacji. Ciężarówka wpadła w poślizg na oblodzonej jezdni i uderzyła w słup tuż przy dystrybutorach – poinformowali strażacy z KP PSP w Jaworze.

Ciężarówka wpadła w poślizg i uderzyła w słup / KP PSP Jawor /

Zgłoszenie o kolizji na stacji benzynowej przy drodze S3 strażacy otrzymali około godziny 1:20. Kierowca ciężarówki po wpadnięciu w poślizg nie zdołał wyhamować i uderzył w słup znajdujący się przy dystrybutorach paliwa.

"Na szczęście pojazd ominął dystrybutory paliw i nie doszło do żadnych wycieków, zagrożenia pożarowego ani naruszenia konstrukcji" - przekazali strażacy. Nikt nie został poszkodowany. Dzięki pomocy strażaków udało się zabezpieczyć miejsce kolizji.

Rolnicy pomogli druhom

Do niespodziewanej sytuacji doszło nieco później, gdy druhowie z OSP Mściwojów, którzy również zabezpieczali ciężarówkę, wracali do swojej jednostki. Na trasie Zębowice-Mściwojów strażacy ochotnicy też wpadli w poślizg - ich samochód zsunął się na skraj rowu. Na szczęście strażakom pomogli rolnicy. "Przy użyciu ciągników rolniczych oraz łańcuchów, mimo nocnej pory, poświęcili swój czas i pomogli strażakom wydostać pojazd z opresji" - zaznaczyli strażacy z Dolnego Śląska w komunikacie.

Apel o ostrożność

Strażacy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zwracają uwagę, że marznące opady sprzyjają szybkiemu oblodzeniu nawierzchni, co znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem. Zalecają, by dostosować prędkość do panujących warunków, zachować większy odstęp od innych samochodów oraz unikać gwałtownych manewrów.