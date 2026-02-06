Poranny pośpiech zakończył się dla 46-letniego kierowcy Volkswagena Polo wnioskiem o ukaranie do sądu. Mężczyzna zatrzymany przez policjantów grupy SPEED w miejscowości Nadolice Wielkie (woj. dolnośląskie) w kilka minut "uzbierał" aż 65 punktów karnych.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Brawura za kierownicą i nadmierna prędkość są wciąż głównymi przyczynami wypadków drogowych. Kierowca Volkswagena Polo z powiatu wrocławskiego przeszedł jednak samego siebie.
W trakcie swojej szaleńczej jazdy mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h - poruszał się z prędkością co najmniej 104 km/h - mówi st. asp. Łukasz Porębski.
Wyprzedzał na skrzyżowaniu, wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych, nie stosował się do znaku B-25 - zakaz wyprzedzania, przekraczał linię podwójną ciągłą P-4, zajmował więcej niż jeden pas ruchu w wyznaczonym kierunku - wymienia.
Podczas próby zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. W trakcie jednego z manewrów doszło nawet do kontaktu pomiędzy samochodem osobowym a radiowozem, w wyniku czego oba pojazdy zostały uszkodzone.
Po zatrzymaniu mężczyzna tłumaczył, że... spieszył się do pracy. Policjanci nie mieli jednak wątpliwości, że jego jazda realnie zagrażała życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego.
Efekt? Aż 65 punktów karnych, a do tego wniosek o ukaranie skierowany do sądu. To właśnie sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach, w tym o możliwej utracie prawa jazdy.
Policja apeluje do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Jak przypominają funkcjonariusze, droga nie jest torem wyścigowym, a kilka zaoszczędzonych minut nigdy nie jest warte utraty prawa jazdy, zdrowia czy życia własnego lub innych.
Nie ma i nie będzie pobłażania dla kierowców, którzy świadomie łamią przepisy i stwarzają zagrożenie na drogach - podkreśla st. asp. Łukasz Porębski, apelując szczególnie o ostrożność w obszarach zabudowanych i w rejonach przejść dla pieszych.