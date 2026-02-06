Prokuratura Krajowa poinformowała, że Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, jest poszukiwany listem gończym. Decyzja zapadła po tym, jak 5 lutego 2026 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziobry na trzy miesiące od dnia zatrzymania. Powodem takiej decyzji - jak uzasadniono - jest m.in. ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Sąd uznał, że immunitet parlamentarny Zbigniewa Ziobry został skutecznie uchylony, a zebrane w śledztwie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego 26 przestępstw. Wśród zarzutów znajdują się m.in. założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu sąd wskazał na trzy szczególne przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania: obawę ukrywania się (faktyczne ukrycie się), obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźbę wymierzenia surowej kary. Sąd podkreślił, że postawa Ziobry - wyjazd z kraju na etapie postępowania przygotowawczego i publiczne deklaracje o niestawianiu się przed organami ścigania - świadczą o intencjonalnym unikaniu odpowiedzialności karnej.

Według ustaleń prokuratury, Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na terenie innego państwa Unii Europejskiej, gdzie - jak sam twierdzi - uzyskał azyl polityczny. Jego rzeczywiste miejsce pobytu nie jest znane, a podejrzany nie przebywa pod żadnym znanym adresem w kraju.

List gończy i dalsze kroki

Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Poszukiwania prowadzi Komenda Stołeczna Policji. Sąd podkreślił, że czyny zarzucane podejrzanemu są zagrożone surową karą - nawet do 25 lat pozbawienia wolności - i charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości.

W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że nie dostrzega ingerencji władzy wykonawczej w niezawisłość sędziowską w tej sprawie.