Śląscy policjanci, tzw. "łowcy głów" zatrzymali 38-letniego Marka J., poszukiwanego od kilku lat listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

"Trafił już do aresztu" - podała w piątek śląska policja.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach, zwani potocznie "łowcami głów", zajmują się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców - zarówno w kraju, jak i poza granicami. Działają często we współpracy z policjami innych państw.



Marka J. schwytali 26 stycznia w Katowicach. Był ścigany od października 2022 r. na podstawie decyzji wydanych przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zarzuty i dalsze kroki

"Zatrzymany jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających" - podała komenda wojewódzka w komunikacie.Marek J. został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

