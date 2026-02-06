39-letni Andrzej G. - pasierb 75-latki, której ciało odnaleziono w czwartek we wsi Stare Bystre (woj. małopolskie) - usłyszał zarzut zabójstwa. Poinformowała o tym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Zobacz również:

Według wstępnych ustaleń śledczych, między podejrzanym a ofiarą trwał konflikt na tle majątkowym. Po przesłuchaniu Andrzeja G. prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, w których opisał przebieg zdarzenia.

Ciało 75-latki z rozległymi obrażeniami głowy znaleziono w czwartek przy zabudowaniach gospodarczych. 

Zobacz również:

Zabójstwo kobiety na Podhalu. Zatrzymano członka rodziny
Zabójstwo kobiety na Podhalu. Zatrzymano członka rodziny

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady oraz przedmiot, który mógł posłużyć jako narzędzie zbrodni. Zwłoki kobiety przekazano do badań sekcyjnych.

39-latek został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio na miejscu zdarzenia.