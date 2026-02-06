39-letni Andrzej G. - pasierb 75-latki, której ciało odnaleziono w czwartek we wsi Stare Bystre (woj. małopolskie) - usłyszał zarzut zabójstwa. Poinformowała o tym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Tragedia w Starem Bystrem: Pasierb przyznał się do zabójstwa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według wstępnych ustaleń śledczych, między podejrzanym a ofiarą trwał konflikt na tle majątkowym. Po przesłuchaniu Andrzeja G. prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, w których opisał przebieg zdarzenia.

Ciało 75-latki z rozległymi obrażeniami głowy znaleziono w czwartek przy zabudowaniach gospodarczych.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady oraz przedmiot, który mógł posłużyć jako narzędzie zbrodni. Zwłoki kobiety przekazano do badań sekcyjnych.

39-latek został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio na miejscu zdarzenia.