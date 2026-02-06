Całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską ma się znaleźć w 20. pakiecie sankcji na Rosję - ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. KE chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania sankcji.

Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że w ramach 20. pakietu sankcji wobec Rosji zaproponowano wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską.

Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła w piątek przewodnicząca KE.

Według von der Leyen, całkowity zakaz przewozu rosyjskiej ropy utrudni Moskwie znalezienie nabywców i docelowo zmniejszy jej dochody.

Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7 - zapowiedziała.

Do tej pory unijne sankcje dotyczyły statków przewożących rosyjską ropę powyżej pułapu ustalonego w ramach sankcji. Teraz zakaz ma obowiązywać niezależnie od tego, po jakiej cenie sprzedawany jest transportowany surowiec. Przewodnicząca KE nie sprecyzowała szczegółów tej propozycji. Z dotychczasowych dyskusji wynika jednak, że zakaz ma obejmować świadczenie jakichkolwiek usług transportowych dotyczących np. ubezpieczenia przewozu i pomocy technicznej.

KE zaproponowała dodanie do listy sankcyjnej kolejnych 43 statków floty cieni, co oznacza, że będzie ona liczyć blisko 640 jednostek. Von der Leyen ogłosiła również obostrzenia dotyczące usług w zakresie konserwacji tankowców transportujących rosyjski gaz LNG, a także lodołamaczy.

Co jeszcze ma się znaleźć w 20. pakiecie sankcji?

20. pakiet sankcji ma też ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Ponadto von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i działania przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji.

Von der Leyen oceniła, że Rosja przystąpi do rozmów pokojowych tylko wówczas, gdy zostanie do tego zmuszona.

Potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich

Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji wezwała stolice do szybkiego przyjęcia nowego pakietu. W jej ocenie przyjęcie sankcji w związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w Ukrainie stanowiłoby ważny sygnał, że zobowiązanie UE na rzecz wolnej Ukrainy jest niezachwiane.







