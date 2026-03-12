Policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież luksusowego zegarka wartego blisko 100 tysięcy złotych. Do przestępstwa doszło w jednym z centrów handlowych we Wrocławiu. Policjantom udało się nie tylko zatrzymać sprawcę, ale także odzyskać drogocenny łup.

Zuchwała kradzież w centrum Wrocławia

Kilka dni temu w jednym ze sklepów jubilerskich na terenie centrum handlowego we Wrocławiu doszło do zuchwałej kradzieży.

Sprawca, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, wyciągnął z gabloty męski zegarek o wartości około 100 tysięcy złotych. Następnie schował łup i niepostrzeżenie oddalił się ze sklepu.



Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Analizując materiał dowodowy, ustalili tożsamość i miejsce pobytu podejrzanego.



Zatrzymanie i odzyskanie zegarka

Po czterech dniach od kradzieży funkcjonariusze zatrzymali 60-letniego mężczyznę. Podczas zatrzymania sprawca miał przy sobie skradziony zegarek, który został zabezpieczony jako dowód w sprawie.

Złodziej usłyszał już zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.