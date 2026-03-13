Jest pierwsza decyzja w sprawie pierwszoligowego meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków, który nie doszedł do skutku. Komisja ds. Rozgrywek PZPN wydała komunikat o walkowerze. Co istotne, odrębne postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisja Dyscyplinarna PZPN.
- Komisja ds. Rozgrywek PZPN przyznała walkower na niekorzyść Wisły Kraków w meczu ze Śląskiem Wrocław.
- Komisja Dyscyplinarna PZPN prowadzi odrębne postępowanie w tej sprawie, o którego wynikach poinformuje w późniejszym terminie.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Spotkanie 24. kolejki pierwszej ligi miało odbyć się 7 marca, ale nie doszło do skutku. Piłkarze Śląska Wrocław wyszli na boisko, lecz na stadion nie przyjechała Wisła Kraków, na znak protestu przeciwko decyzji o niewpuszczeniu jej kibiców. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów.
"W dniu meczu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków S.A. o nieprzystąpieniu drużyny klubu do tego spotkania" - przekazano w piątkowym komunikacie, opublikowanym na stronie piłkarskiej centrali.
Sprawą zajmują się dwie niezawisłe komórki PZPN - Komisja ds. Rozgrywek oraz Komisja Dyscyplinarna. "Komisja ds. Rozgrywek rozpatrywała sprawę wyłącznie w zakresie regulaminowym dotyczącym weryfikacji wyniku meczu" - podkreślono w tym oświadczeniu. "Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. O jego rozstrzygnięciu poinformujemy w odrębnym komunikacie" - dodano.