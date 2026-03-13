Jest pierwsza decyzja w sprawie pierwszoligowego meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków, który nie doszedł do skutku. Komisja ds. Rozgrywek PZPN wydała komunikat o walkowerze. Co istotne, odrębne postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisja Dyscyplinarna PZPN.

  • Komisja ds. Rozgrywek PZPN przyznała walkower na niekorzyść Wisły Kraków w meczu ze Śląskiem Wrocław.
  • Komisja Dyscyplinarna PZPN prowadzi odrębne postępowanie w tej sprawie, o którego wynikach poinformuje w późniejszym terminie.
  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Spotkanie 24. kolejki pierwszej ligi miało odbyć się 7 marca, ale nie doszło do skutku. Piłkarze Śląska Wrocław wyszli na boisko, lecz na stadion nie przyjechała Wisła Kraków, na znak protestu przeciwko decyzji o niewpuszczeniu jej kibiców. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów.

"W dniu meczu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków S.A. o nieprzystąpieniu drużyny klubu do tego spotkania" - przekazano w piątkowym komunikacie, opublikowanym na stronie piłkarskiej centrali.

Sprawą zajmują się dwie niezawisłe komórki PZPN - Komisja ds. Rozgrywek oraz Komisja Dyscyplinarna. "Komisja ds. Rozgrywek rozpatrywała sprawę wyłącznie w zakresie regulaminowym dotyczącym weryfikacji wyniku meczu" - podkreślono w tym oświadczeniu. "Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. O jego rozstrzygnięciu poinformujemy w odrębnym komunikacie" - dodano.

Kolejna decyzja w poniedziałek

Komisja Dyscyplinarna PZPN, która rozpatruje kwestię niewpuszczenia przez Śląsk Wrocław zorganizowanej grupy fanów krakowskiego klubu, zebrała się już w czwartek, ale nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnych karach dla gospodarzy.

Komisja Dyscyplinarna zapoznała się z wyjaśnieniami i stanowiskami stron. Zamknęła postępowanie, a ogłoszenie decyzji odroczono do poniedziałku - przekazał w czwartek wieczorem dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN Tomasz Kozłowski.

Sprawa budzi duże emocje

Sprawa meczu we Wrocławiu już od ponad tygodnia wzbudza duże emocje w polskim futbolu. Dwa dni przed spotkaniem prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski zapowiedział, że piłkarze "Białej Gwiazdy" nie pojadą do Wrocławia. "Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - przekazał w oświadczeniu.

Natomiast w sobotę, kilka godzin przed meczem, prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział wyciągnięcie surowych konsekwencji. "(...) Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN" - napisał wówczas, zaznaczając, że swoje stanowisko przedstawia "po konsultacjach zarówno z Prezesem Ekstraklasy, jak i Prezesem 1. Ligi".

"Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi" - podkreślił szef PZPN.

W tabeli 1. ligi Wisła Kraków zajmuje pierwsze miejsce, gromadząc dotychczas 49 punktów. Śląsk Wrocław jeszcze przed decyzją o walkowerze był siódmy, miał 12 punktów mniej.

Wszystko wskazuje na to, że podobny bojkot przez "Białą Gwiazdę" już się w tym sezonie nie powtórzy. Pozostali rywale krakowskiej drużyny zamierzają przyjąć zorganizowaną grupę jej fanów.

Zobacz również: