Kolejna decyzja w poniedziałek

Komisja Dyscyplinarna PZPN, która rozpatruje kwestię niewpuszczenia przez Śląsk Wrocław zorganizowanej grupy fanów krakowskiego klubu, zebrała się już w czwartek, ale nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnych karach dla gospodarzy.

Komisja Dyscyplinarna zapoznała się z wyjaśnieniami i stanowiskami stron. Zamknęła postępowanie, a ogłoszenie decyzji odroczono do poniedziałku - przekazał w czwartek wieczorem dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN Tomasz Kozłowski.



Sprawa budzi duże emocje

Sprawa meczu we Wrocławiu już od ponad tygodnia wzbudza duże emocje w polskim futbolu. Dwa dni przed spotkaniem prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski zapowiedział, że piłkarze "Białej Gwiazdy" nie pojadą do Wrocławia. "Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - przekazał w oświadczeniu.

Natomiast w sobotę, kilka godzin przed meczem, prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział wyciągnięcie surowych konsekwencji. "(...) Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN" - napisał wówczas, zaznaczając, że swoje stanowisko przedstawia "po konsultacjach zarówno z Prezesem Ekstraklasy, jak i Prezesem 1. Ligi".

"Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi" - podkreślił szef PZPN.

W tabeli 1. ligi Wisła Kraków zajmuje pierwsze miejsce, gromadząc dotychczas 49 punktów. Śląsk Wrocław jeszcze przed decyzją o walkowerze był siódmy, miał 12 punktów mniej.

Wszystko wskazuje na to, że podobny bojkot przez "Białą Gwiazdę" już się w tym sezonie nie powtórzy. Pozostali rywale krakowskiej drużyny zamierzają przyjąć zorganizowaną grupę jej fanów.