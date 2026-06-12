Siedem kilometrów pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego, w absolutnej ciemności i pod miażdżącym ciśnieniem, naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. Natrafili na największe i najstarsze znane cmentarzysko wielorybów, którego wiek szacuje się na ponad 5 milionów lat. To niezwykłe miejsce nie tylko skrywa szczątki morskich gigantów, ale – ku zaskoczeniu badaczy – tętni unikalnym, nieznanym dotąd życiem. Jak to możliwe, że kości przetrwały miliony lat i co przyciągnęło setki gigantów w jedno miejsce?

Cmentarzysko wielorybów na dnie Oceanu Indyjskiego – największe, najstarsze i najgłębsze odkrycie naukowców / Handout / Global TREnD, IDSSE / AFP / East News

Naukowcy odkryli gigantyczne cmentarzysko wielorybów 7 km pod powierzchnią południowo-wschodniego Oceanu Indyjskiego - to najgłębsze takie miejsce na Ziemi.

Wśród szczątków, sięgających nawet 5,3 mln lat, znaleziono czaszki fiszbinowców i zębowców oraz skamieniałości, które tworzą unikalny ekosystem głębinowy.

Na kościach żyją liczne organizmy morskie, jak meduzy, rozgwiazdy, krewetki i małże - wiele z nich może być wcześniej nieznanych nauce.

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W jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, na południowo-wschodnim Oceanie Indyjskim, naukowcy natrafili na niezwykłe cmentarzysko wielorybów. Znajduje się ono aż siedem kilometrów pod powierzchnią oceanu, co czyni je najgłębszym i największym znanym miejscem spoczynku tych morskich olbrzymów.

Badacze, korzystając z głębinowych pojazdów podwodnych podczas ekspedycji w 2023 roku, zidentyfikowali pięć miejsc zawierających ciała wielorybów oraz liczne skamieniałości. Wśród odkrytych szczątków znalazły się czaszki zarówno fiszbinowców, jak i zębowców. Niektóre kości datowane są nawet na 5,3 miliona lat, co świadczy o niezwykłej trwałości i historii tego miejsca.

Ekosystem tętniący życiem

Cmentarzysko wielorybów to nie tylko zbiór pradawnych szczątków. Okazało się, że miejsce to stanowi centrum życia dla wielu gatunków morskich. Naukowcy odkryli tu meduzy, rozgwiazdy, ogórki morskie, krewetki karłowate oraz małże słonowodne, które żyją na i wokół szczątków wielorybów.

Co ciekawe, wiele z tych organizmów może być zupełnie nieznanych nauce. Badacze podkreślają, że tego typu ekosystemy są możliwe dzięki "upadkom wielorybów" - zjawisku, w którym martwe ciała wielorybów opadają na dno oceanu, stając się długotrwałym źródłem pożywienia.

Ogromny rozmiar wielorybów oraz unikalna chemia ich kości czynią je idealną podstawą dla tych ekosystemów - wyjaśnia Xikun Song, biolog z Instytutu Nauk o Głębinach i Inżynierii Chińskiej Akademii Nauk.

Tajemnica trwałości szczątków

Jednym z największych zaskoczeń dla naukowców była nie tylko skala cmentarzyska, ale także niezwykłe zachowanie kości przez miliony lat. Eksperci wskazują na kilka czynników, które mogły przyczynić się do tej wyjątkowej trwałości. Kości wielorybów są na tyle gęste, że opierają się atakom robaków. Dodatkowo, ogromna głębokość chroni je przed przysypaniem przez osady, a cienka mineralna powłoka z wody morskiej mogła spowolnić proces rozkładu.

Potencjalna liczba okazów jest po prostu zdumiewająca - komentuje paleontolog Stephen Godfrey z Calvert Marine Museum w USA.

Skąd tyle wielorybów w jednym miejscu?

Naukowcy wciąż nie znają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wiele wielorybów znalazło się w tym samym miejscu. Jedna z hipotez zakłada, że wieloryby naturalnie żyły i umierały właśnie w tym rejonie.

Inna możliwość to śmierć z powodu wyczerpania lub choroby związanej z głębokim nurkowaniem. Badacze sugerują także, że specyficzne ukształtowanie dna morskiego w kształcie litery V mogło przez miliony lat kierować szczątki wielorybów do tego samego miejsca.

Nowe spojrzenie na życie w ekstremalnych warunkach

Odkrycie cmentarzyska wielorybów rzuca nowe światło na wytrzymałość i zdolności adaptacyjne ekosystemów głębinowych. Badanie takich miejsc jest kluczowe dla zrozumienia, jak życie może przetrwać w środowisku pozbawionym światła, o niskiej zawartości tlenu i pod ogromnym ciśnieniem.

Wyniki badań pokazują, jak odporne i różnorodne są ekosystemy głębinowe oraz jak wiele tajemnic kryje przed nami dno oceanów. Odkrycie to stanowi przełom w badaniach nad przeszłością i przyszłością życia na naszej planecie.