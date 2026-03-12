Od najbliższej soboty, 14 marca, kierowców czekają istotne zmiany w organizacji ruchu na ulicach Żernickiej i Łużyckiej we Wrocławiu. Przez ostatnie tygodnie prowadzone były tam prace przygotowawcze, a teraz wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Zmiany na ulicy Żernickiej

Na Żernickiej zakończono prace przygotowawcze, w tym budowę tymczasowego połączenia ul. Rumiankowej z ul. Żernicką.

Nowy łącznik umożliwi poprowadzenie ruchu kołowego w związku z brakiem możliwości wjazdu w ul. Płaską na skrzyżowaniu Szczecińska/Żernicka/Płaska.

Od 14 marca na Żernickiej obowiązywać będą następujące zasady:

Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od AOW do ul. Strachowickiej, z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego w stronę Strachowickiej.

Na odcinku od Strachowickiej do Jerzmanowskiej oraz w rejonie skrzyżowania z Jerzmanowską ruch będzie sterowany ręcznie.

Objazd dla drugiego kierunku poprowadzono ulicami Strachowicką, Rumiankową i Płaską do Żernickiej.

Na trasie objazdu zmieniono pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach Rumiankowa – Płaska oraz Żernicka – Jerzmanowska.-

Na ul. Płaskiej od Rumiankowej do Żernickiej wprowadzono jeden kierunek ruchu – tylko wyjazd do Żernickiej.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szczecińska/Żernicka/Płaska będzie działać według nowego programu.

Dla pojazdów ciężarowych jadących ul. Szczecińską do ul. Płaskiej wyznaczono jednokierunkowy objazd bajpasem przez ul. Rumiankową do Płaskiej.

Zmiany w organizacji ruchu oznaczają również korekty w kursowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły dostępne są na stronie miasta.

Prace na Żernickiej potrwają około dwóch miesięcy.

Zmiany na Łużyckiej

Od 14 marca na całym remontowanym odcinku ul. Łużyckiej (od Osobowickiej do Bezpiecznej) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Bezpiecznej.

Ruch pieszy odbywa się bez zmian wyznaczonymi korytarzami.

Dla drugiego kierunku ruchu kołowego przewidziano objazd przez ul. Jugosłowiańską do ul. Bałtyckiej. Na Jugosłowiańskiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu oraz zakaz wjazdu od strony Bałtyckiej.

Zmiana organizacji ruchu na Łużyckiej wiąże się także ze zmianami w kursowaniu autobusów. Tymczasowy przystanek dla autobusów zlokalizowano na ul. Jugosłowiańskiej, za skrzyżowaniem z ul. Bezpieczną.

Prace na Łużyckiej potrwają około trzech miesięcy.