Na wysokości miejscowości Raszówka na Dolnym Śląsku drzewo spadło na sieć trakcyjną. W związku z tym wstrzymany został ruch pociągów między Legnicą a Raszówką. Utrudnienia mogą potrać do wtorku.

Zdjęcie ilustracyjne / Koleje Dolnośląskie / Facebook

Jak poinformował Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK, w poniedziałek w godzinach porannych w okolicy miejscowości Raszówka drzewo spadło na sieć trakcyjną. Wstrzymany został ruch pociągów między Legnicą a Raszówką.

Na miejscu są służby techniczne PKP oraz specjalny pociąg do naprawy sieci trakcyjnej, które pracują non stop, by jak najszybciej przywrócić rozkładowy przejazd pociągów.

Koleje Dolnośląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Na stacjach i przystankach wygłaszane są komunikaty o aktualnej sytuacji.

Przywrócenie ruchu planowane jest we wtorek rano.