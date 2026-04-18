Na składowisku śmieci w miejscowości Kostrzyca (woj. dolnośląskie) wybuchł pożar. Jak przekazał RMF FM dyżurny strażak z PSP w Jeleniej Górze, na miejsce skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Ogień jest już dogaszany.
W Kostrzycy zapalił się boks z materiałami tekstylnymi.
Sytuacja jest opanowana. Pożar jest dogaszany - przekazał RMF FM dyżurny straży pożarnej.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby informują, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców związanego z pogorszeniem się jakości powietrza w związku z pożarem.
