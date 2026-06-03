Żandarmeria Wojskowa poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w województwie mazowieckim. ŻW działała wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu.

Żandarmeria Wojskowa / Shutterstock

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Żandarmeria Wojskowa poinformowała w środę na platformie X, że prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych województwa mazowieckiego.

"W wyniku podjętych działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w m. Poznań dokonano zatrzymania osoby podejrzewanej o wywołanie fałszywego alarmu" - przekazano we wpisie.

"Czynności w powyższej sprawie są w toku" - dodano.