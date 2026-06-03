Tradycyjne zdjęcia rentgenowskie (RTG) od lat stanowią podstawę diagnostyki w gabinetach stomatologicznych. Istnieją jednak sytuacje, w których płaski, dwuwymiarowy obraz nie jest w stanie ukazać pełnego obrazu struktur anatomicznych jamy ustnej. W takich przypadkach lekarze sięgają po nowoczesne i niezwykle precyzyjne narzędzie, jakim jest stożkowa tomografia komputerowa, czyli tomografia CBCT 3D.

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Kiedy wskazane jest wykonanie tomografii zęba (CBCT)?

Tomografia stomatologiczna 3D znajduje szerokie zastosowanie w niemal każdej dziedzinie nowoczesnej stomatologii i chirurgii. Lekarz zaleca jej wykonanie w następujących przypadkach:

Implantologia i chirurgia szczękowa

Planowanie zabiegów implantologicznych - trójwymiarowy obraz pozwala precyzyjnie ocenić grubość i jakość kości przed wprowadzeniem implantu, co minimalizuje ryzyko błędów zabiegowych.

- trójwymiarowy obraz pozwala precyzyjnie ocenić grubość i jakość kości przed wprowadzeniem implantu, co minimalizuje ryzyko błędów zabiegowych. Usuwanie zębów zatrzymanych - badanie jest niezbędne przed ekstrakcją (wyrwaniem) zębów, które nie wyrżnęły się prawidłowo (np. zablokowanych ósemek), ponieważ ukazuje ich dokładne położenie względem nerwów i sąsiednich korzeni.

- badanie jest niezbędne przed ekstrakcją (wyrwaniem) zębów, które nie wyrżnęły się prawidłowo (np. zablokowanych ósemek), ponieważ ukazuje ich dokładne położenie względem nerwów i sąsiednich korzeni. Skomplikowane procedury chirurgiczne - pozwala chirurgowi na bezpieczne zaplanowanie zaawansowanych operacji w obrębie kości szczęki i żuchwy.

Endodoncja (leczenie kanałowe)

Ocena skomplikowanej anatomii korzeni - tomografia CBCT pozwala lekarzowi dokładnie przeanalizować liczbę, kształt i przebieg kanałów zębowych przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego.

- tomografia CBCT pozwala lekarzowi dokładnie przeanalizować liczbę, kształt i przebieg kanałów zębowych przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego. Wykrywanie powikłań - badanie umożliwia zlokalizowanie ewentualnych perforacji (uszkodzeń ścianki korzenia) czy złamań narzędzi, które mogły nastąpić podczas wcześniejszego leczenia.

Ortodoncja i diagnostyka stawów

Analiza układu kostnego - ortodonci wykorzystują obraz 3D do szczegółowej oceny relacji przestrzennych zębów i kości u pacjentów z wadami zgryzu.

- ortodonci wykorzystują obraz 3D do szczegółowej oceny relacji przestrzennych zębów i kości u pacjentów z wadami zgryzu. Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego - tomografia pozwala wykryć zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawów, które mogą być przyczyną bólów głowy czy trzaskania w żuchwie.

Diagnostyka laryngologiczna i patologie tkanek

Ocena zatok szczękowych - obrazowanie 3D pozwala na dokładne sprawdzenie stanu zatok, co ma kluczowe znaczenie np. przy nawracających stanach zapalnych.

- obrazowanie 3D pozwala na dokładne sprawdzenie stanu zatok, co ma kluczowe znaczenie np. przy nawracających stanach zapalnych. Wykrywanie zmian chorobowych - badanie jest niezastąpione w diagnozowaniu głęboko ukrytych stanów zapalnych, torbieli (cyst) oraz zmian nowotworowych, które na zwykłym zdjęciu RTG mogłyby pozostać niewidoczne.



Jak przebiega badanie CBCT 3D?

Wielu pacjentów obawia się skomplikowanych procedur, jednak tomografia stożkowa w profesjonalnym gabinecie (takim jak wrocławskie centrum ESDENT) przebiega szybko, bezboleśnie i w bezstresowej atmosferze.

Sam proces rejestracji struktur zębowych i kostnych trwa zaledwie kilkanaście sekund. Pacjent staje w wyznaczonej pozycji, a jego głowa zostaje delikatnie ustabilizowana, aby zapobiec poruszeniom. Następnie ramię aparatu wykonuje obrót wokół głowy pacjenta, wysyłając stożkową wiązkę promieniowania. Ogromną zaletą nowoczesnej technologii CBCT 3D jest zoptymalizowana, minimalna dawka promieniowania, co czyni to badanie bezpiecznym. Ponadto cyfrowy obraz 3D dostępny jest od ręki - lekarz może go analizować od razu po zakończeniu skanowania.



Jak przygotować się do tomografii stomatologicznej?

Przygotowanie do badania nie wymaga od pacjenta żadnych wyrzeczeń ani skomplikowanych działań:

Nie trzeba być na czczo - w dniu badania można stosować normalną dietę oraz przyjmować stałe leki.

Przed samym wejściem do gabinetu należy usunąć wszelkie metalowe przedmioty z okolic głowy i szyi (np. kolczyki, łańcuszki, spinki do włosów, okulary czy ruchome protezy zębowe), ponieważ metal powoduje zakłócenia obrazu (tzw. artefakty).

(np. kolczyki, łańcuszki, spinki do włosów, okulary czy ruchome protezy zębowe), ponieważ metal powoduje zakłócenia obrazu (tzw. artefakty). Osoby z długimi włosami powinny je związać, co ułatwi personelowi prawidłowe i stabilne ustawienie głowy w aparacie.

Tomograf Wrocław - przeczytaj więcej na temat tego, jak wygląda badanie TK, a także jak się należy do niego przygotować.