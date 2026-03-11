Władze województwa dolnośląskiego podpisały umowy dotyczące odbudowy dwóch ważnych linii kolejowych. Inwestycje mają przywrócić połączenia pasażerskie w regionie i pobudzić rozwój lokalnych społeczności.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Rewitalizacja linii Lwówek Śląski - Jerzmanowice-Zdrój

Jedna z podpisanych umów dotyczy rewitalizacji 21-kilometrowego odcinka linii nr 284 między Lwówkiem Śląskim a Jerzmanowicami-Zdrojem.

Lwówek Śląski to jedno z trzech miast powiatowych na Dolnym Śląsku, które obecnie nie mają połączeń kolejowych. Zgodnie z planem, linia ma być gotowa w 2028 roku, co umożliwi powrót pociągów do miasta.

Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreślił, że działania te są kontynuacją wcześniejszych decyzji.

Po to, aby części województwa, które wymagają większej uwagi, pobudzać do większej aktywności gospodarczej, aby się nie wyludniały, bo z takim zjawiskiem mamy do czynienia – powiedział.

Wicemarszałek Michał Rado zaznaczył z kolei, że rewitalizowany odcinek będzie częścią większej sieci transportowej.

Uzyskamy trasę z Jeleniej Góry do Lwówka, z Lwówka do Jerzmanic, z Jerzmanic do Złotoryi, a ze Złotoryi do Legnicy. Bardzo długi ciąg transportowy i bardzo ważny dla mieszkańców z tego obszaru – dodał.



Przygotowania do odbudowy linii Nowy Kościół - Wojcieszów

Druga podpisana umowa dotyczy linii 312 między Nowym Kościołem a Wojcieszowem. Zakłada ona przygotowanie ponad 17 km torów do przyszłej rewitalizacji.

Prace obejmą usunięcie drzew i krzewów na nieużywanym obecnie odcinku, co umożliwi dalsze etapy odbudowy tej trasy.



Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 roku zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do tej pory udało się już wyremontować niemal 80 km nieczynnych szlaków i wznowić połączenia m.in. do Karpacza i Bielawy.

