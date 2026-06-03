​Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w środę wyroki pozostałych trzech osób w procesie, w którym skazany został również "król dopalaczy" Jan S. Sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

Sąd podjął decyzję w sprawie Jana S. nazywanego "królem dopalaczy" / Shutterstock

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyroki wobec trzech osób w procesie dotyczącym "króla dopalaczy" Jana S.

Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji.

Oskarżeni to partnerka Jana S. - Paulina C., skazana wcześniej na 2 lata i 3 miesiące więzienia oraz 20 tys. zł grzywny, oraz Tobiasz N., skazany na 1,5 roku więzienia i 2 tys. zł grzywny.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uniewinnił ojca Jana S., Jacka S., adwokata, od zarzutów prania brudnych pieniędzy.

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Nieprawomocny wyrok w sprawie "króla dopalaczy" zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga 3 października 2023 roku.

Sąd I instancji uznał wtedy również winę partnerki życiowej "króla dopalaczy" - Pauliny C., której prokuratura zarzuciła blisko czteroletni udział w procederze wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji, a także przestępstwo prania brudnych pieniędzy. W nieprawomocnym wyroku sąd skazał ją na karę 2 lat oraz 3 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 20 tys.

Tobiaszowi N. - oskarżonemu o to, że na potrzeby procederu udostępniał grupie Jana S. swoje rachunki bankowe oraz utworzył na terenie Słowacji spółkę handlową, której operacje finansowe miały ukryć stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 2 tys. zł. Sąd uniewinnił także ojca Jana S. - Jacka S., z zawodu adwokata, któremu w toku śledztwa przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy.

W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok wobec trzech oskarżonych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok jest prawomocny.