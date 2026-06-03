Maja Chwalińska nie zagra w półfinale French Open z Aryną Sabalenką. Liderka światowego rankingu dość niespodziewanie przegrała z Dianą Sznajder 3:6, 7:5, 6:0. Rosyjska tenisistka, która zagra z Polką o finał, jest rozstawiona w turnieju z numerem 25. Początek meczu w czwartek o godz. 17.

Diana Sznajder wygrała z Aryną Sabalenką. / PAP/EPA/TERESA SUAREZ / PAP/EPA

Diana Sznajder zaskoczyła, wygrywając z liderką rankingu Aryną Sabalenką. Stanie naprzeciw Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.

To pierwszy wielkoszlemowy półfinał dla obu tenisistek.

Mecz zaplanowano na czwartek na godz. 17.

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Diana Sznajder będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale wielkoszlemowego French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3:6, 7:5, 6:0.

To największy sukces w karierze 22-letniej Sznajder, która - podobnie jak Polka - zadebiutuje w wielkoszlemowym półfinale.

Mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Sznajder zacznie się w czwartek ok. godziny 17 na korcie centralnym - poinformowali organizatorzy.

Aryna Sabalenka odpadła z turnieju French Open. / PAP/EPA/TERESA SUAREZ / PAP

Świetny turniej Mai Chwalińskiej

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W 1. rundzie w Paryżu Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 30. miejsce.

Chwalińska i Sznajder mierzyły się wcześniej raz - w turnieju rangi ITF w Stambule cztery lata temu górą była Rosjanka.

O godz. 15. w pierwszym półfinale pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk (15.) zagra z Rosjanką Mirrą Andriejewą (8.). Po nich na kort wyjdą Chwalińska i Sznajder.



