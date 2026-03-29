Najbliższa noc przyniesie przymrozki. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura w niektórych regionach może spaść przy gruncie do -5 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Opublikowane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmują okres od godz. 22 w niedzielę do 7 rano w poniedziałek.

Alerty wydano dla kilku województw. W całości lub częściowo obejmują m.in. Pomorze, Warmię i Mazury, Podlasie, a także Dolny Śląsk, województwo lubuskie, Wielkopolskę, województwo kujawsko-pomorskie i Mazowsze.

Na wskazanym przez ekspertów obszarze prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do około -5°C.

Według IMGW poniedziałek będzie pochmurny. Eksperci prognozują opady deszczu, a w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym zachodzie kraju możliwe są burze.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 5 do 10 stopni. Cieplej ma być na północnym wschodzie - do 12 stopni.