Wielka ewakuacja z terenu Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej. Podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch - pocisk artyleryjski.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Biuro prasowe wrocławskiego magistratu poinformowało we wtorek, że podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch - pocisk artyleryjski.
Z tego powodu 430 osób ewakuowano z terenu Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej.
"Policja zabezpieczyła teren, wezwano saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów" - napisano w komunikacie.