Wielka ewakuacja z terenu Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej. Podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch - pocisk artyleryjski.

Przed wrocławskim liceum znaleziono niewybuch (zdj. ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Biuro prasowe wrocławskiego magistratu poinformowało we wtorek, że podczas prac przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch - pocisk artyleryjski.

Z tego powodu 430 osób ewakuowano z terenu Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej.

"Policja zabezpieczyła teren, wezwano saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów" - napisano w komunikacie.