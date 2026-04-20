W tym tygodniu Komisja Europejska prześle do Warszawy ostateczny tekst umowy pożyczkowej SAFE otwierającej linię kredytową na 43,7 mld euro na dozbrojenie – dowiedziała się w KE dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Zaraz po podpisaniu umowy Polska otrzyma 6,5 mld euro zaliczki. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Polska naciska na podpisanie umowy jeszcze w kwietniu. Jednak w KE słychać, że „bardziej realistyczny jest początek maja”. To by jednak oznaczało kolejne opóźnienie.

Według źródeł w KE - Bruksela przekaże w tym tygodniu finalne dokumenty umów pożyczkowych równocześnie wszystkim 18 krajom UE, których plany SAFE zostały zatwierdzone zarówno przez KE, jak i Radę Unii Europejskiej. Jedynie Węgry mają wciąż jeszcze niezatwierdzony przez KE plan SAFE, więc nie znajdą się w tej grupie krajów.

Jak usłyszała dziennikarka RMF FM w Komisji Europejskiej, po przekazaniu w tym tygodniu dokumentów umowy pożyczkowej - każdy kraj zatwierdzi je "zgodnie z własnymi procedurami legislacyjnymi". Następnie, dokument ma zostać przesłany z powrotem do Brukseli i wtedy umowa zostanie sfinalizowana i będzie mogła zostać podpisana.

Polska negocjowała tekst dokumentu przez ostatnie tygodnie i po swojej stronie wykonała już całą pracę - zapewniają dyplomaci w Warszawie.

"Gdy otrzymamy ostateczny dokument umowy pożyczkowej, to możemy ją praktycznie natychmiast podpisać, nawet w przyszłym tygodniu" - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Czas gra ogromną rolę

Polsce zależy na czasie w związku z upływającym 30 maja terminem na kontrakty indywidualne. Po tym terminie Polska straci prawo do finansowania samodzielnych projektów i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach UE do każdego zamówienia (w ramach tzw. wspólnych zakupów), co znacznie komplikuje sprawę i w efekcie może utrudnić modernizację armii.

Początkowo zapowiadano podpisanie umowy w marcu, potem rzecznik KE mówił o kwietniu. Podpisanie umów z innymi krajami (w zależności od wewnętrznych procedur) KE teraz przewiduje nawet na czerwiec. Ze strony Polski umowa zostanie podpisana przez szefów resortów obrony (Władysław Kosiniak-Kamysz) i finansów (Andrzej Domański). Takie rozwiązanie jest efektem przyjęcia przez Radę Ministrów specjalnej uchwały w połowie marca 2026 roku. Została ona przygotowana jako "plan awaryjny" po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o wdrożeniu SAFE.