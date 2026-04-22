Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw w Polsce, które obowiązywać będą w czwartek 23 kwietnia. Litr benzyny 95 kosztować będzie 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł.

Znamy nowe maksymalne ceny paliw / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny paliw w czwartek 23 kwietnia

Minister energii w obwieszczeniu poinformował o maksymalnych cenach paliw w Polsce, które obowiązywać będą w czwartek 23 kwietnia.

Litr benzyny 95 kosztować będzie 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł. Oznacza to minimalny wzrost cen benzyny i obniżkę ceny oleju napędowego w porównaniu do obwieszczenia z poprzedniego dnia.

Ceny paliw w środę 22 kwietnia

W środę litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Są to najniższe ceny maksymalne od wprowadzenia rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej".

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Maksymalne ceny paliw są codziennie ustalane przez Ministerstwo Energii na podstawie specjalnej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen oraz zapewnienie stabilności na rynku paliw.

Przepisy jasno określają, że sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest surowo zabroniona. Za naruszenie tych regulacji grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 miliona złotych. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza, czy stacje paliw przestrzegają obowiązujących stawek.

Do 30 kwietnia obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz obniżające akcyzę do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Akcyza na benzynę wynosi obecnie 29 groszy za litr, a na olej napędowy - 28 groszy za litr.