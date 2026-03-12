Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą program SAFE. Poinformował o tym w orędziu o godzinie 20. "Podąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE" - powiedział prezydent. "Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność i niezależność" – dodał.

/ RMF24

Na moje biurko trafiła ustawa dotyczące programu SAFE. Wokół tej sprawy pojawiło się wiele emocji, ale odpowiedzialność za państwo polega na tym, by spojrzeć na fakty poza bieżącą polityką. Sprawa SAFE to sprawa przyszłości państwa polskiego - mówił prezydent Nawrocki w orędziu, które zaczęło się o 20.

W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym bezpieczeństwie. Od początku program SAFE budził wiele pytań - mówił prezydent Nawrocki.

Program SAFE i prezydencka alternatywa

W ostatnich tygodniach kwestia finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP stała się jednym z głównych tematów debaty publicznej. Zarówno rząd, jak i prezydent podkreślają konieczność zwiększenia nakładów na obronność, jednak proponują odmienne mechanizmy pozyskania środków.

Rząd premiera Tuska forsuje przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE - do kraju może trafić nawet 43,7 mld euro (ok. 200 mld zł), z czego 89 proc. miałoby wesprzeć polskie firmy zbrojeniowe.

Prezydent proponuje "polskie SAFE 0 proc." - finansowanie modernizacji armii z pomocą NBP, bez odsetek i, jak zapewnia prezes Adam Glapiński, bez uszczuplania rezerw banku centralnego.