W kwietniu wskaźniki w większości sektorów wskazują na stabilizację lub poprawę koniunktury w gospodarce - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Wstępnie GUS poinformował także, że deficyt sektora w 2025 roku wynosił 7,2 proc.

Koniunktura gospodarcza w Polsce. Wskaźniki w kwietniu Najbardziej znaczącą poprawę obserwuje się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Istotne pogorszenie koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. przetwórsto przemysłowe - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,4 (przed miesiącem minus 5,2),

budownictwo - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,4 (w marcu minus 2,8),

handel hurtowy - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,7 (plus 2,5 przed miesiącem),

handel detaliczny - w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się, tak jak w marcu, na poziomie minus 1,3,

transport i gospodarka magazynowa - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,6 (przed miesiącem minus 3,4),

zakwaterowanie i gastronomia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 10,2 (w marcu plus 3,7),

informacje i komunikacja - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,6 (przed miesiącem plus 10,7),

finanse i ubezpieczenia - w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 26,8). Główny Urząd Statystyczny poinformował także, że dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2025 r. 59,7 proc. PKB, wobec 54,8 proc. PKB w 2024 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB wobec deficytu na poziomie 6,4 proc. PKB w 2024 r. Wstępnie GUS podawał, że deficyt sektora w 2025 r. wynosił 7,2 proc.

