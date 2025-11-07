W wieku 102 lat zmarł ppłk Zbigniew Rylski ps. "Brzoza", żołnierz legendarnego batalionu "Parasol" i ostatni żyjący obrońca Pałacyku Michla – poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Rylski wsławił się m.in. bohaterską postawą podczas walk na cmentarzach ewangelickich, gdzie mimo ciężkiej rany uratował dowódcę "Gryfa", późniejszego generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego.

Zmarł ppłk Zbigniew Rylski „Brzoza” – ostatni obrońca Pałacyku Michla / Rafał Guz / PAP

W wieku 102 lat zmarł ppłk Zbigniew Rylski "Brzoza", ostatni żyjący obrońca Pałacyku Michla i żołnierz batalionu "Parasol".

Bohater Powstania Warszawskiego wsławił się m.in. ratowaniem rannego dowódcy "Gryfa" oraz udziałem w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie.

Po wojnie był represjonowany przez komunistyczne władze, a jego wyrok z czasów stalinowskich został unieważniony dopiero w latach 90.

Zbigniew Rylski urodził się 23 stycznia 1923 r. w Lidzie na terenie dzisiejszej Białorusi.

W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, biorąc udział w najcięższych walkach, w tym w nieudanej próbie przebicia korytarza do Śródmieścia. Po wojnie był represjonowany przez komunistyczne władze, trzykrotnie aresztowany, skazany w pokazowym procesie na karę śmierci, którą później zamieniono na więzienie.

Po zwolnieniu z więzienia pracował w przemyśle poligraficznym, ukończył studia ekonomiczne. W 1997 roku sąd unieważnił wyrok z czasów stalinowskich. Jego ojciec, Zygmunt Rylski, był komendantem Obwodu Praga AK i patronem 181. batalionu WOT.

"Odszedł ostatni żołnierz 'Parasola'. Cześć jego pamięci!" - napisał generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP. Wojskowy dodał, że obecnie misja batalionu AK Parasol jest kontynuowana przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca.