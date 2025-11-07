Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał oficjalne ostrzeżenie dotyczące oszustów podszywających się pod pracowników urzędu. Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej URE, pracownicy tej instytucji nie przeprowadzają i nigdy nie przeprowadzali kontroli instalacji fotowoltaicznych.

Nie wpuszczaj fałszywego kontrolera fotowoltaiki.

URE ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych - urząd nie prowadzi takich kontroli.

Kontrole mogą przeprowadzać wyłącznie pracownicy firm energetycznych, zawsze w duecie i z odpowiednimi upoważnieniami.

Próby oszustwa należy natychmiast zgłaszać Policji.

Fałszywi kontrolerzy próbują wejść na posesje

Ostrzeżenie URE jest reakcją na pojawiające się sygnały o osobach, które podając się za pracowników urzędu, próbują dostać się na teren prywatnych posesji pod pretekstem kontroli instalacji fotowoltaicznych. "Informujemy, że Regulator nie prowadzi i nigdy nie prowadził kontroli instalacji fotowoltaicznych" - czytamy w komunikacie.

Kto może przeprowadzać kontrole?

URE wyjaśnia, że uprawnienia do kontroli instalacji fotowoltaicznych mają wyłącznie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej na danym obszarze. Takie kontrole zawsze przeprowadzane są przez dwie osoby, które muszą okazać imienne upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne. URE zaleca mieszkańcom zachowanie ostrożności i dokładną weryfikację dokumentów kontrolerów przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności.

Apel o zgłaszanie prób oszustwa

Urząd apeluje, by każdy przypadek podszywania się pod pracowników URE i próby przeprowadzenia fałszywej kontroli natychmiast zgłaszać Policji.

Znaczenie kontroli instalacji fotowoltaicznych

W komunikacie podkreślono, że kontrole instalacji fotowoltaicznych są kluczowe dla stabilności sieci energetycznej i bezpieczeństwa jej użytkowników. Urządzenia niezgłoszone lub przekraczające dopuszczalne parametry mogą stanowić zagrożenie dla innych odbiorców oraz całego systemu energetycznego.