Sejm w piątkowym głosowaniu zgodził się na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Nowe przepisy będą obowiązywać od 22 listopada przez kolejne 60 dni. Za przyjęciem wniosku głosowało 416 posłów, 16 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm przedłuża zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią (Zdjęcie ilustracyjne) / Artur Reszko / PAP

Sejm zgodził się na przedłużenie o kolejne 60 dni czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl na granicy z Białorusią, tłumacząc to utrzymującą się presją migracyjną i względami bezpieczeństwa.

Ograniczenie nie dotyczy osób z tzw. grup wrażliwych, takich jak małoletni bez opieki czy kobiety w ciąży.

Organizacje społeczne krytykują przepisy, uznając je za niezgodne z Konstytucją i zobowiązaniami międzynarodowymi Polski.

Uzasadnienie rządu: presja migracyjna i bezpieczeństwo

Rząd argumentuje, że mimo wzmocnienia ochrony granicy i modernizacji zapory, presja migracyjna ze strony Białorusi utrzymuje się na wysokim poziomie. W uzasadnieniu podkreślono, że agresywne zachowania migrantów, wspieranych przez białoruskie służby, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy i żołnierzy.

Sytuacja na granicy: codzienne próby nielegalnego przekroczenia

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że sytuacja na granicy jest trudna, choć stabilna. Codziennie dochodzi do kilkudziesięciu prób nielegalnego przekroczenia granicy, które są udaremniane dzięki nowoczesnym systemom detekcji i wzmocnieniu zapory. Wiceminister podkreślił także rolę polskiej dyplomacji w ograniczaniu migracji, m.in. poprzez rozmowy z władzami Pakistanu i Egiptu.

Polityka Unii Europejskiej i stanowisko Polski

Duszczyk zaznaczył, że Polska będzie kontynuować własne rozwiązania na granicy z Białorusią do czasu przyjęcia nowych unijnych regulacji dotyczących ochrony międzynarodowej. Podkreślił, że taka polityka spotyka się ze zrozumieniem na arenie międzynarodowej.

Głosy opozycji i argumenty społeczne

Jarosław Zieliński (PiS) ocenił, że sytuacja na granicy pozostaje trudna i wskazał, że odmowa prawa do azylu osobom przekraczającym granicę nielegalnie zmniejsza koszty po stronie Polski. Witold Tumanowicz (Konfederacja) podkreślił, że nie można dopuścić, by o przyznaniu azylu decydowała siła fizyczna lub presja tłumu. Jeśli państwo będzie ustępować, fale migracyjne będą rosły, bo przewodnicy dostaną jasny komunikat, że Polska jest słabym ogniwem. Wtedy utrwalą się tu korytarze przerzutowe na całą Europę - ocenił.

Organizacje społeczne krytykują przepisy, uznając je za niezgodne z Konstytucją RP i międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku.

Statystyki i wyjątki od ograniczeń

Od 27 marca do 26 października 2025 r. nie przyjęto wniosków o ochronę od 301 cudzoziemców, natomiast 66 osób z tzw. grup wrażliwych mogło złożyć wnioski. W analogicznym okresie 2024 r. takich wniosków było 2458, obejmujących 2751 osób.

Ograniczenia nie dotyczą m.in. małoletnich bez opieki, kobiet w ciąży oraz osób wymagających szczególnego traktowania ze względu na wiek lub stan zdrowia. Straż Graniczna może także przyjąć wniosek, jeśli istnieje ryzyko poważnej krzywdy w kraju, z którego cudzoziemiec przybył bezpośrednio do Polski.