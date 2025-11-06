22 listopada rozpocznie się pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości" - zapowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W programie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. W przyszłym roku MON planuje przeszkolić w ramach różnych szkoleń ok. 400 tys. osób.

Ogólnopolska akcja "Trenuj z Wojskiem" na poligonie toruńskim - Centrum Szkolenia WOT w Toruniu / Tytus Żmijewski / PAP

Pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości" rusza 22 listopada i potrwa do 14 grudnia.

W pilotażu mogą wziąć udział pełnoletni obywatele Polski; limit uczestników to 25 tysięcy osób.

Program składa się z kilku modułów i obejmuje m.in. kurs bezpieczeństwa, przetrwania, medyczny oraz cyberhigieny.

Szkolenia są jednodniowe, odbywają się w weekendy na terenie całego kraju.

Zapisy na szkolenia dostępne są przez aplikację mObywatel - można wybrać kurs i lokalizację.

Szkolenia dla wszystkich chętnych

Pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości" rozpocznie się 22 listopada. Będzie składał się z kilku modułów. W pilotażu mogą wziąć udział pełnoletni obywatele Polski. Będzie realizowany do 14 grudnia. Maksymalnie przeszkolonych zostanie 25 tys. osób.

W programie będą mogli wziąć udział wszyscy obywatele polscy - dzieci, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy i firmy w formie szkoleń indywidualnych i grupowych a także seniorzy.

Program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że program osiągnie pełną gotowość na początku przyszłego roku.



Każdy z nas jest powołany do dbania o naszą ojczyznę. Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę oraz praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji (...): powodzi, zagrożenia, wypadku drogowego, ale też zagrożenia konfliktem zbrojnym - uzasadniał wprowadzenie programu szef MON.

W przyszłym roku, w roku 2026, łącznie przeszkolimy około 400 tysięcy ludzi: indywidualnie, grupowo, w ramach "Edukacji z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - zapowiadał natomiast wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Zapisy na szkolenia obronne już dostępne w mObywatelu

Program powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości" przygotowywany był od 6 miesięcy. Zgłoszeń na szkolenie można dokonywać poprzez aplikację mObywatel.

Chciałbym, aby zapisy ruszyły natychmiast. Każdy z nas ma dziś w swojej kieszeni telefon komórkowy; mamy 10 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Ta aplikacja jest dla państwa i jest gotowa właśnie teraz - zapewniał Tomczyk.

Zapisując się na szkolenia w mObywatelu mamy do wyboru cztery kursy:

podstawowy kurs bezpieczeństwa,

kurs przetrwania,

kurs medyczny,

kurs cyberhigieny.