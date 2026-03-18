Osiem osób zostało rannych po zderzeniu dwóch tramwajów na warszawskiej Ochocie. Jeden tramwaj najechał na tył drugiego.

W Warszawie zderzyły się dwa tramwaje / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwa tramwaje zderzyły się przed godziną 11 na skrzyżowaniu Grójeckiej i Niemcewicza na warszawskiej Ochocie.

Osiem osób zostało poszkodowanych, nikt nie jest w stanie zagrażającym życiu.

Przed godziną 11 dostaliśmy informację o zderzeniu dwóch tramwajów w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Tramwaje jechały w kierunku Placu Narutowicza. Na tramwaj linii 9 stojący na czerwonym świetle najechał tramwaj linii 1 - powiedział mł. asp. Jakub Filipiak ze stołecznej policji.

Motorniczych przebadano pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, są trzeźwi - zaznaczył.

Ośmioro pasażerów doznało ogólnych potłuczeń ciała. Pięciu osobom pomoc medyczna została udzielona na miejscu. Trzy osoby decyzją ratowników przewieziono na dalsze badania do szpitala - podała stołeczna policja.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie jest w stanie zagrażającym życiu. Policja pracuje jeszcze na miejscu. Będziemy ustalać przyczyny zdarzenia, zabezpieczamy monitoring i rejestratory jazdy - dodał.

Ruch tramwajowy z placu Zawiszy w kierunku Okęcia został już wznowiony - poinformowała policja.

Zarząd Transportu Miejskiego informował wcześniej o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 1, 7, 9 i 25.

Tramwaje skierowano na trasy objazdowe. Linie 1, 7, 9, 25 w kierunku P+R Al.Krakowska, Banacha - skrócone są do pętli Pl.Starynkiewicza, natomiast w stronę Annopol/ Kawęczyńska-Bazylika/ Gocławek - skrócone do pętli Pl. Narutowicza.

Uruchomiona jest linia zastępcza na trasie: Pl. Narutowicza, Grójecka, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Dw. Centralny.