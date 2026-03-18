"Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych" – powiedziała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie minister Nowacka mówiła m.in. o toczących się w MEN pracach nad Krajową Strategią Młodzieżową, w której zostaną wykorzystane wnioski i rekomendacje zawarte w "Diagnozie Młodzieży 2026". Wskazała, że strategia ma powstać do końca jesieni, ale - jak podkreśliła - niektóre działania muszą być podjęte pilnie.



W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem – powiedziała Barbara Nowacka.



Dodała, że takie przepisy spowodują, że dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów na lekcjach. Wyjątkiem może być proces dydaktyczny i decyzja nauczyciela, ale nie może być to norma, bo widzimy jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu - zaznaczyła.



Wskazała, że higiena cyfrowa wchodzi do szkół razem ze zmianami w podstawach programowych, ale - jak powtórzyła - pewne działania trzeba podjąć już. I tym działaniem jest zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku – powiedziała szefowa MEN.