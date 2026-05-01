Pożar na wysypisku śmieci w Nowym Modlinie (Mazowieckie). W akcji udział bierze kilkanaście zastępów strażaków.

Kilkanaście zastępów strażaków walczy z pożarem wysypiska śmieci w Nowym Modlinie (powiat nowodworski) na Mazowszu - informuje reporterka RMF FM.

Płonie hałda z odpadami wielkości 100 na 60 metrów. 

Sytuacja nie jest opanowana, do pożaru będą wzywani kolejni strażacy.

Zobacz również:

