Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu. Do ataku doszło w środę po południu.

Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu za to dożywocie.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które częściowo zgadzają się z ustaleniami śledczych i przyznał się do winy.

Być może uratowała ją marynarka

Do ataku doszło w środę przed godziną 16 na terenie urzędu gminy.

Napastnik, którego wójt znała od lat, wszedł do budynku urzędu gminy i zaatakował kobietę nożem. Według relacji poszkodowanej mężczyzna zadał jej więcej niż dwa ciosy, raniąc ją w szyję i okolice brzucha.

Wójt Beata Jerzman została Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym przetransportowana do szpitala. Jej stan jest stabilny. Jak sama przyznała, być może uratowała ją marynarka, którą miała na sobie w chwili ataku.