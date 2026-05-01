Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu. Do ataku doszło w środę po południu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące mężczyzny podejrzanego o atak nożem na wójt gminy Stara Kornica.
Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu za to dożywocie.
Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które częściowo zgadzają się z ustaleniami śledczych i przyznał się do winy.
Do ataku doszło w środę przed godziną 16 na terenie urzędu gminy.
Napastnik, którego wójt znała od lat, wszedł do budynku urzędu gminy i zaatakował kobietę nożem. Według relacji poszkodowanej mężczyzna zadał jej więcej niż dwa ciosy, raniąc ją w szyję i okolice brzucha.
Wójt Beata Jerzman została Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym przetransportowana do szpitala. Jej stan jest stabilny. Jak sama przyznała, być może uratowała ją marynarka, którą miała na sobie w chwili ataku.