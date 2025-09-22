Groźny incydent w centrum Warszawy. Z 11. piętra wieżowca Varso Tower spadła szyba, roztrzaskując się tuż obok ogródka kawiarnianego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.

/ Shutterstock

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ulicy Chmielnej 69 na warszawskiej Woli. Z 11. piętra Varso Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej, oderwała się szyba i runęła na chodnik w pobliżu ogródka jednej z kawiarni. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby serwisowe, a teren został zabezpieczony taśmami i zamknięty z obu stron.

Relacje świadków

Naoczny świadek, który pracuje w budynku, opisał, że zauważył szkło leżące w ogródku kawiarni na parterze. Według jego relacji, część uszkodzonej szyby wciąż wystawała z okna na 11. piętrze, po czym również spadła. Całe zdarzenie miało miejsce bardzo szybko, przez co świadek nie zdążył nawet wyciągnąć telefonu, by udokumentować sytuację.

Jak informuje zarządca Varso Tower, do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wszystkie służby serwisowe zostały zaangażowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Czekamy na informację od producenta szyb z wyjaśnieniami, co spowodowało pęknięcie szyby" - przekazała przedstawicielka zarządcy budynku.

Varso Tower - najwyższy budynek w Unii Europejskiej

Varso Tower to 53-piętrowy wieżowiec o wysokości 310 metrów, oddany do użytku we wrześniu 2022 roku. Na szczycie znajduje się taras widokowy oraz restauracja, a cały kompleks obejmuje również dwa niższe wieżowce, w których mieszczą się biura i hotel. Taras widokowy został otwarty we wrześniu 2025 roku.