Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności interwencji funkcjonariuszy wobec agresywnego 37-latka na warszawskiej Białołęce. W trakcie obezwładniania mężczyzna stracił przytomność. Zmarł kilka godzin później w szpitalu.
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W niedzielę rano policjanci z komisariatu na Białołęce pojechali na interwencję domową. Dostali zgłoszenie, że 37-latek, który wcześniej zażył jakieś środki, zachowuje się agresywnie wobec osoby, z którą mieszka przy ulicy Przejezdnej.
Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, otrzymali drugie zgłoszenie z tego samego adresu. Tym razem to 37-latek informował o zagrożeniu dla swojego życia i zdrowia ze strony osoby przebywającej razem z nim w mieszkaniu.
Gdy policjanci przyjechali pod wskazany adres, kobieta wskazała im pokój, w którym zamknął się 37-latek. Na miejsce wezwano dodatkowe patrole.
"Podczas próby nawiązania kontaktu i otwarcia drzwi do pokoju mężczyzna użył środka drażniącego (miotacza gazu) w kierunku interweniujących funkcjonariuszy, a następnie uciekł z mieszkania przez okno znajdujące się na parterze budynku. Ukrył się w garażu pobliskiego budynku" - relacjonuje policja w komunikacie.
37-latek stawiał opór przy próbie zatrzymania. Był bardzo pobudzony i agresywny. W pewnym momencie stracił przytomność. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Zmarł w nim kilka godzin później.
Po interwencji dwaj policjanci trafili do szpitala na konsultacje. Jeden został ugryziony w rękę przez 37-latka, a drugi potrzebował pomocy po tym, jak został spryskany gazem.
O interwencji z tragicznym finałem powiadomiono prokuraturę. "Zgodnie z procedurami przebieg interwencji zostanie także dokładnie sprawdzony przez pion kontrolny Policji. Czynności w tym zakresie prowadzi również Wydział Kontroli KSP. Wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną szczegółowo wyjaśnione" - zapewnia policja.