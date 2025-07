Remont torowiska na placu Zawiszy w Warszawie, rozpoczęty 7 lipca, potrwa o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Powodem opóźnienia są intensywne i długotrwałe opady deszczu, które uniemożliwiły kontynuowanie prac. Zmiany w harmonogramie oznaczają także korekty w kursowaniu tramwajów i autobusów.

Remont na placu Zawiszy / Warszawski Transport Publiczny /

Jak poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, trwające od 8 do 10 lipca intensywne opady deszczu znacząco utrudniły prowadzenie robót na placu Zawiszy. Podczas środowej kontroli inspektorzy stwierdzili, że wilgotność podłoża w korycie torowiska jest zbyt wysoka, by można było przejść do kolejnego etapu budowy, czyli układania i podlewania płyt. W związku z tym wykonawca zgłosił potrzebę przesunięcia terminu zakończenia remontu o siedem dni.

Nowy harmonogram prac

Pierwszy etap remontu, obejmujący wlot od strony Grójeckiej i wstrzymanie ruchu tramwajów od placu Zawiszy do placu Narutowicza, potrwa do 18 lipca.

Drugi etap, zaplanowany od 19 lipca do 3 sierpnia, obejmie prace na wlocie od strony Al. Jerozolimskich - w tym czasie tramwaje nie będą kursować od placu Zawiszy do placu Starynkiewicza.

Ostatni etap, od 4 do 10 sierpnia, dotyczyć będzie wlotu od strony Towarowej i wstrzymania ruchu tramwajów od placu Zawiszy do Okopowej.

Urbanowicz podkreślił, że przy ustalaniu nowych terminów konieczne było uwzględnienie innych remontów prowadzonych w mieście, m.in. na ul. Młynarskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont na Młynarskiej ma zakończyć się zgodnie z planem - tramwaje wrócą na Młynarską i Obozową w poniedziałek, 14 lipca. Tego samego dnia na swoje trasy powrócą tramwaje na Andersa po zakończonym remoncie skrzyżowania ul. Stawki i Andersa. W związku ze zmianą harmonogramu od 14 lipca wprowadzone zostaną korekty w układzie linii tramwajowych i autobusowych.

Na stałe trasy wrócą tramwaje linii: 11 (Sielce - Cmentarz Wolski), 19 (Stegny - Nowe Bemowo), 20 (Boernerowo - Żerań Wschodni), 23 (Nowe Bemowo - Czynszowa) oraz 24 (Nowe Bemowo - Gocławek). Zlikwidowana zostanie linia zastępcza Z23.

Nie zmienią się natomiast trasy tramwajów i autobusów wprowadzone z powodu remontu rozjazdów na placu Zawiszy. Tramwaje nie kursują ulicą Grójecką między placem Narutowicza a placem Zawiszy. Linia 9 z Pragi dojeżdża do pętli przy placu Starynkiewicza, a tramwaje linii 18 i 33 kursują do przystanków Och-Teatr na Grójeckiej. Linia 78 od placu Zawiszy jedzie Alejami Jerozolimskimi na Pragę, do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Nie kursuje linia 7. Wydłużone zostały trasy autobusów zastępczych Z-9 i Z14.

Autobusy linii 128, 175, N32 i 504 jadące z placu Zawiszy ulicą Raszyńską kierowane są objazdem przez Grójecką i Niemcewicza. Zatrzymują się na przystanku plac Zawiszy na Grójeckiej, zamiast na Raszyńskiej przy hotelu. Dodatkowo, przy stacji Warszawa Ochota w Alejach Jerozolimskich uruchomiono przystanek dla wielu linii dziennych i nocnych.

Zmiany w komunikacji miejskiej potrwają do końca pierwszego etapu prac na placu Zawiszy, czyli do 18 lipca.