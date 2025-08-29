Po tragicznej katastrofie samolotu F-16 podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, wszystkie zaplanowane na piątek rejsy PLL LOT do i z Radomia zostaną obsłużone z Lotniska Chopina w Warszawie. Przewoźnik ogłosił, że zapewni pasażerom transport.

LOT ogłosił, że planowane na piątek rejsy do i z Radomia przeniesione na Lotnisko Chopina w Warszawie / Shutterstock

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16 zespołu Tiger Demo Team. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

"Jutrzejsze (piątkowe - przyp. RMF FM) rejsy PLL LOT do Radomia i z Radomia zostaną wykonane z Lotniska Chopina w Warszawie. W kontakcie z pasażerami jest nasze call center - wszystkim Pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji" - poinformował późnym wieczorem w czwartek rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"W chwili obecnej nasze myśli są z rodziną i bliskimi pana Majora, składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia (...)" - przekazał wcześniej w czwartek Moczulski. Zapewnił, że w przypadku jakichkolwiek zmian służby operacyjne przewoźnika będą w kontakcie z pasażerami; na pewno nie zostaną oni bez opieki.

Dodał, że w czwartek obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego.

"Jest jeszcze za wcześnie"

Zgodnie z harmonogramem na stronie lotniska Warszawa-Radom, na piątek planowano dwa przyloty - z Rzymu i Prewezy - i jeden odlot, do Prewezy.

Na materiałach wideo publikowanych w internecie i przekazywanych przez media widać, jak samolot ze znaczną prędkością uderza w ziemię na terenie lotniska.

Katastrofa podczas próby do Air Show w Radomiu RMF FM

Jeszcze jest za wcześnie, abyśmy mogli wypowiedzieć się na temat dalszego funkcjonowania operacyjnego lotniska Warszawa-Radom - przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na platformie X, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji. Niedługo później wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że przybył na miejscu katastrofy. Oddał hołd pamięci pilota, który zginął w katastrofie i złożył najgłębsze wyrazy współczucia dla jego rodziny i bliskich. Po śmierci pilota samolotu F-16 w Radomiu wyrazy współczucia i kondolencje w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego i szefa BBN Sławomira Cenckiewicza złożył dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Adam Rzeczkowski.