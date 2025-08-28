Pilotem, który zginął w katastrofie F-16 pod Radomiem był major Maciej „Slab” Krakowian. "Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki" - napisano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Wojsko żegna wielkiego pilota. Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w katastrofie lotniczej. / Piotr Polak / PAP

Do tragedii doszło późnym popołudniem na lotnisku w Radomiu. Operujący w powietrzu samolot nagle zaczął pikować w kierunku ziemi. Tuż po uderzeniu widać było potężną eksplozję.

F-16 należało do zespołu Tiger Demo Team. Tak samo, jak jej pilot, oficer Wojska Polskiego, major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie. Mjr "Slab" był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej "Slab" Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego - dzień dumy i pamięci - stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki" - napisano w oświadczeniu DORSZ.