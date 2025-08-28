Pilotem, który zginął w katastrofie F-16 pod Radomiem był major Maciej „Slab” Krakowian. "Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki" - napisano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Zobacz również:

Do tragedii doszło późnym popołudniem na lotnisku w Radomiu. Operujący w powietrzu samolot nagle zaczął pikować w kierunku ziemi. Tuż po uderzeniu widać było potężną eksplozję.

F-16 należało do zespołu Tiger Demo Team. Tak samo, jak jej pilot, oficer Wojska Polskiego, major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie. Mjr "Slab" był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej "Slab" Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego - dzień dumy i pamięci - stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki" - napisano w oświadczeniu DORSZ.

W komunikacie przypomniano chlubną historię polskiego lotnictwa i stwierdzono, że major Krakowian był jej spadkobiercą. "Jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda "As the Crow Flies" na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej" - napisano.

"Żegnaj, Mistrzu" - dodano.

Dowództwo Operacyjne RSZ złożyło kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom majora Krakowiana.

Tiger Demo Team

Tiger Demo Team to oficjalny zespół pokazowy Sił Powietrznych RP, prezentujący możliwości wielozadaniowego myśliwca F-16C Jastrząb. Powstał w 2015 roku i od tego czasu regularnie reprezentuje Polskę na najważniejszych wydarzeniach lotniczych w kraju i za granicą, takich jak Royal International Air Tattoo (RIAT), NATO Tiger Meet czy Air Show Radom. 

Nazwa zespołu nawiązuje do przynależności 6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego z Poznania do elitarnego stowarzyszenia NATO Tiger Association, skupiającego jednostki lotnicze z motywem tygrysa w godle. 

Członkostwo w tej grupie to nie tylko prestiż, ale także możliwość wymiany doświadczeń i udziału w międzynarodowych ćwiczeniach. Tiger Demo Team prezentuje zaawansowane manewry, które podkreślają zarówno możliwości F-16, jak i kunszt polskich pilotów. 

Zespół zdobył uznanie na wielu międzynarodowych pokazach, m.in. podczas RIAT w Wielkiej Brytanii, gdzie polscy piloci byli wielokrotnie nagradzani, a także na NATO Tiger Meet - prestiżowych ćwiczeniach zrzeszających "tygrysie" eskadry. 

W skład Tiger Demo Team wchodzą wyselekcjonowani piloci F-16 oraz zespół techników i wsparcia naziemnego. Liderem zespołu jest doświadczony pilot, który przechodzi specjalistyczne szkolenia i reprezentuje Polskę podczas pokazów. Tiger Demo Team jest wizytówką polskiego lotnictwa wojskowego i symbolem najwyższych standardów w lotniczym rzemiośle.