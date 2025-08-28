Pożar w starorzeczu Sanu na terenie gminy Radomyśl nad Sanem. Ogień objął hektary nieużytków w miejscowościach Kępa Rzeczycka, Dąbrowa Rzeczycka i Rzeczyca Okrągła. W akcji gaśniczej brało udział 22 zastępy straży pożarnej i samolot.

Pożar starorzecza Sanu / OSP /

W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, około godziny 15:00 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w starorzeczu Sanu w gminie Radomyśl nad Sanem.

Na miejsce skierowano 22 wozy straży pożarnej, w tym specjalistyczną cysternę z 25 tysiącami litrów wody. W akcji bierze udział około 100 strażaków, w tym wszystkie lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do walki z żywiołem zaangażowano także samolot gaśniczy dromader.

Pożar był trudny do ugaszenia. To z powodu trudnego, bagnistego terenu i silne powiewy wiatru. Spaliło się 10-15 ha nieużytków.

Jak poinformowali nas strażacy, pożar został już zlokalizowany, co oznacza, że już się nie rozprzestrzenia.

Na miejsce był zadysponowany dromader, samolot gaśniczy, dzięki czemu udało się pożar zlokalizować - poinformował RMF FM młodszy brygadier Krystian Bąk z PSP w Stalowej Woli.

Jak donosi serwis Stalówka.net w rozległym miejscu pożaru panuje duże zadymienie. Mieszkańcy zamykają okna w swoich domach.



