Stołeczni policjanci zatrzymali 29-letniego Ukraińca, który groził podpaleniami. Miała to być forma odwetu w przypadku odebrania niepracującym Ukraińcom świadczenia 800 plus.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną / KSP / Policja

Policja podała, że 29-latek został zatrzymany na terenie Pragi Południe. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany.

"Komenda Stołeczna Policji nawiązała współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację" - przekazano w krótkim komunikacie.

Sprawę Ukraińca, który w mediach społecznościowych groził podpalaniem polskich domów, jeśli zasady przyznawania 800 plus zostaną zmienione, nagłaśniał w sieci poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Po zatrzymaniu 29-latka polityk wyraził nadzieję, że mężczyzna otrzyma zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i trafi na front.

Z całą pewnością ma siłę walczyć z rosyjskim najeźdźcą - zauważył.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Argumentował, że 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce.

Jeszcze w poniedziałek do Sejmu trafił prezydencki projekt zakładający m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.