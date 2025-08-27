Strażacy opanowali pożar hali w Przecławiu koło Szczecina. Zniszczony jest dach budynku, który nie był jeszcze użytkowany. Nie ma osób poszkodowanych.

Pożar hali w Przecławiu / Marcin Bielecki / PAP

Strażacy informowali, że ogień objął 1000 metrów kwadratowych dachu.

Strażacy na miejscu pożaru w Przecławiu / Marcin Bielecki / PAP

Hala nie była jeszcze użytkowana. To obiekt, który był w budowie.

Na miejsce pożaru skierowano 16 zastępów straży pożarnej.

Akcja gaśnicza w Przecławiu / Marcin Bielecki / PAP

Sytuacja jest już opanowana. Żywego ognia nie widać. Trwają prace rozbiórkowe, jeżeli chodzi o dach - mówił RMF FM po godz. 14 st. bryg. mgr inż. Przemysław Grzybowski - rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Na miejscu stoją dwa podnośniki hydrauliczne. Z nich jest podawana woda do dogaszania - dodał.



Przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane.