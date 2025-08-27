Strażacy opanowali pożar hali w Przecławiu koło Szczecina. Zniszczony jest dach budynku, który nie był jeszcze użytkowany. Nie ma osób poszkodowanych.

Strażacy informowali, że ogień objął 1000 metrów kwadratowych dachu.

Hala nie była jeszcze użytkowana. To obiekt, który był w budowie. 

Na miejsce pożaru skierowano 16 zastępów straży pożarnej.

Sytuacja jest już opanowana. Żywego ognia nie widać. Trwają prace rozbiórkowe, jeżeli chodzi o dach - mówił RMF FM po godz. 14 st. bryg. mgr inż. Przemysław Grzybowski - rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 

Na miejscu stoją dwa podnośniki hydrauliczne. Z nich jest podawana woda do dogaszania - dodał. 

Przyczyny wybuchu pożaru będą wyjaśniane. 

